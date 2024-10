Vitória abre últimas vagas para cursos de qualificação em 2024

O compromisso com a geração de oportunidades e o fortalecimento do mercado de trabalho são premissas básicas para a Prefeitura de Vitória. Por isso, por meio da Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), Vitória anuncia as últimas vagas para os cursos de qualificação de 2024 do Projeto Futuro Brilhante. A iniciativa é uma ferramenta essencial para promover a inclusão produtiva e fomentar o desenvolvimento econômico dos moradores de Vitória.

Leia também: Ruas de Vila Velha terão mudanças no trânsito nesta quinta (17); veja

A partir desta sexta-feira (18), os interessados poderão se inscrever nas turmas voltadas para capacitação na área da gastronomia, com destaque para cursos de salgados finos, marmitas fitness e cozinha saudável. Esses cursos são estratégicos para quem deseja aprimorar suas habilidades e ampliar suas chances de inserção no mercado de trabalho, em um setor de constante crescimento.

Embora sejam as últimas turmas deste ano, a Semcid já está planejando um calendário de qualificações para 2025, e garante a continuidade dos esforços em prol da cidadania e do desenvolvimento social. As primeiras turmas do próximo ano estão previstas para iniciar em fevereiro, para manter o ritmo de capacitação e ampliar o acesso a novas oportunidades.

As aulas serão realizadas na unidade do Senac da Av. Beira Mar, parceiro da Secretaria no Projeto Futuro Brilhante. Uma maneira de reafirmar a importância de alianças estratégicas para ofertar uma formação de qualidade e fortalecer os pilares do desenvolvimento humano e econômico da nossa cidade.

Cursos e Vagas Ofertadas no Senac

Salgado Finos – 05/11 a 08/11

De 13 às 17h

Idade mínima: 16 anos

16 anos Requisitos: Ensino Fundamental incompleto

Marmita fitness para congelar – 18/11 a 19/11

De 8 às 12 h

Idade mínima: 14 anos

14 anos Requisitos: Ensino Fundamental II incompleto

Cozinha Fitness – 02/12 a 12/12

De 8 às 12h

Idade mínima: 16 anos

16 anos Requisitos: Ensino Fundamental I completo

Acesso às Informações e Inscrições

Os moradores de Vitória poderão acessar todas as informações sobre os cursos por meio da plataforma Vix Cursos, disponível no endereço eletrônico, a partir das 17 horas do dia 18 de outubro. Na plataforma será possível consultar o número de vagas, as datas, horários e os requisitos para cada curso.

As informações também estão acessíveis pelo aplicativo Vitória On-line, na aba VIXCURSOS.

Para dúvidas ou mais informações, a Gerência de Qualificação do Trabalhador está à disposição via WhatsApp, pelo número (27) 98125-0964, ou pelo telefone (27) 3323-4439.

Futuro Brilhante

O Projeto Futuro Brilhante, lançado em fevereiro deste ano, tem um diferencial importante: os alunos inscritos recebem vale-transporte para facilitar o acesso às aulas. O investimento no projeto é de R$ 1.575.245,23 para um período de dois anos.

Durante esse tempo, serão oferecidos 39 cursos profissionalizantes gratuitos, em parceria com o Senai e o Senac, totalizando 1.324 vagas de qualificação.

Atualmente, os cursos em andamento pelo Projeto Futuro Brilhante são:

Senai

Programador web

Eletricista Predial

Eletricista Veicular

Padeiro

Senac

Salgadeiro

Montador e reparador de computador

Barbeiro

Cuidador Infantil

Corte, escova e penteado

Recepcionista