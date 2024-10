Saúde seleciona profissionais com salários de até R$ 16 mil no ES

A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), lançou três editais com cadastro de reserva para a seleção de docentes-assistenciais no Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS). As inscrições vão até o dia 03 de novembro, pelo site https://icepi.es.gov.br/editais/abertos.

O edital ICEPi/Sesa nº 047/2024 seleciona docentes para a realização de atividades educacionais com os profissionais das Equipes Multiprofissionais Ampliadas, por meio do Provimento e Fixação de Profissionais. Um dos critérios para se inscrever é ter graduação em Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia, Educação Física, Bacharelado em Saúde Coletiva, Serviço Social ou Terapia Ocupacional.

Já o edital ICEPi/Sesa nº 048/2024 é voltado para médicos com titulação em Medicina de Família e Comunidade. Já no edital ICEPi/Sesa nº 049/2024 podem se candidatar cirurgiões-dentistas, com pós-graduação ou residência nas áreas descritas no edital.

A carga horária no programa pode ser de 20 a 40 horas semanais. A bolsa varia de R$ 3 mil a R$ 16 mil, conforme cada edital.