Sebrae realiza palestras no ES para fortalecer inovação regional

Em comemoração ao Dia da Inovação, celebrado neste sábado (19), o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae/ES) dá início a uma série de eventos voltados para promover a troca de experiências e fortalecer os ecossistemas de inovação no estado.

Entre as atividades, o destaque vai para o Café com Inovação, com programação de palestras em diversas cidades até o dia 25. A entrada é aberta ao público.

A programação começou nesta sexta-feira (18), com palestras e oficinas voltadas para o desenvolvimento regional e a inovação.

Em Alegre, o foco está em estratégias para impulsionar o crescimento dos territórios locais. Em Aracruz, uma oficina prática oferece ferramentas para estruturar projetos inovadores. Em Cachoeiro de Itapemirim, o tema central é como a inovação pode transformar as cidades, enquanto em Linhares, a discussão aborda o impacto de pequenas mudanças nas comunidades.

Segundo Isabela Calmon, analista de inovação do Sebrae/ES, o Café com Inovação busca criar um espaço de capacitação e conexão, reunindo empreendedores, líderes e interessados no tema.

“É um ponto de encontro para os ecossistemas de inovação de diversas regiões do nosso Estado. Além das palestras, esses eventos oferecem um ambiente ideal para que novos participantes se integrem ao movimento de inovação”, destacou.

Confira a programação da semana:

Ecossistema InovAção Litoral Sul

Palestra: Empreendedorismo Criativo: Transformando Ideias em Negócios Inovadores – Kênia Marques Lyra

Data: 19/10(Sábado)

Horário: 8h30 às 10h30

Local: IFES Piúma

Ecossistema de Inovação de Colatina (InovaCol)

Palestra: Inovação Territorial: Como Pequenas Mudanças Criam Grandes Transformações Locais – Julio Diogenes

Data: 23/10 (quarta-feira)

Horário: 10h

Local: Auditório Sebrae Colatina

Ecossistema de Inovação Norte Capixaba (InovaNorte)

Palestra: Inovação Territorial: Como Pequenas Mudanças Criam Grandes Transformações Locais – Julio Diogenes

Data: 25/10 (sexta-feira)

Horário: 14h

Local: Bussola HUB – São Mateus

Ecossistemas de Inovação Serra, Vila Velha e Cariacica

Palestra: Como o Fomento à Inovação Transforma Cidades e Comunidades – Pedro Trés

Data: 25/10 (sexta-feira)

Horário: 9h

Local: SebraeLab