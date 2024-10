Secretaria Estadual das Mulheres oferece cursos gratuitos no ES

A Secretaria Estadual das Mulheres (SESM) e a Fortes Engenharia estão oferecendo cursos gratuitos de qualificação pelo projeto “Fortificando Sonhos”.

O projeto visa a fortalecer mulheres em situação de vulnerabilidade. Assim proporcionando autonomia financeira e, consequentemente, auxiliando no rompimento do ciclo de violência doméstica. Sendo a partir de ofertas e de novas oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

Os cursos ofertados variam desde capacitações em bolos caseiros até habilidades mais técnicas, como design de sobrancelhas, recepção e secretariado, rotinas administrativas e pinturas em superfícies.

A ideia é que, ao término da formação, as participantes possam aplicar os conhecimentos adquiridos para garantir a independência financeira e criar novas possibilidades para suas vidas e carreiras.

A secretária de Estado das Mulheres, Jacqueline Moraes, ressaltou a importância da qualificação profissional para o empoderamento feminino:

“Esses cursos são ferramentas poderosas para que as mulheres conquistem sua liberdade econômica, o que é um passo essencial para rompermos com ciclos de violência e garantir uma vida mais digna e independente”, salientou.

As inscrições vão até o próximo dia 20 de outubro e podem ser feitas por meio do link bit.ly/sesmcursos. As interessadas precisam preencher o formulário e aguardar o contato confirmando a inscrição.