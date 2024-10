Sejus abre contratação para Assistente Social e Psicólogo

A Secretaria da Justiça (Sejus) abriu Processo Seletivo Simplificado para contratação de Assistente Social e Psicólogo em Designação Temporária (DT). Os critérios de seleção foram publicados nessa quinta-feira (17), no Diário Oficial do Estado, por meio do Edital Nº 002/2024. As inscrições podem ser feitas no período de 21 a 25 de outubro, na página eletrônica (www.selecao.es.gov.br).

Os candidatos inscritos no processo concorrem a 48 vagas e cadastro de reserva, divididas nos polos da Região Metropolitana da Grande Vitória, sendo Cariacica, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória; Colatina, Barra de São Francisco, São Domingos do Norte, Linhares; Aracruz, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes. As vagas serão fixas nos polos de atuação.

Leia Também: Saia do desemprego com as vagas do Sine de Anchieta desta sexta (18)

Também estão previstas reservas de vagas no percentual de 20% para negros, 5% para indígenas e 10% para pessoas com deficiência.

O valor do subsídio dos cargos é de R$ 5.349,18, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 600,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período. Todas as etapas da seleção podem ser acompanhadas pelo site www.selecao.es.gov.br e no Diário Oficial do Estado.

Atribuições dos cargos

As contratações visam ao atendimento de exames criminológicos que passaram a ser obrigatórios para concessão da progressão de regime. A elaboração dos relatórios com diagnóstico e prognóstico criminológico são realizados por equipe multidisciplinar, após a avaliação das condições pessoais, psicológicas, familiares e sociais da pessoa privada de liberdade.

De acordo com o edital, compete aos profissionais de Serviço Social e Psicologia realizar atendimento de acolhimento ao preso e seus familiares no ingresso à unidade prisional; Elaborar o Prontuário Técnico em entrevista preliminar, visando identificação das necessidades da população atendida; Realizar atendimentos individuais e em grupo com objetivo de acompanhar a pessoa privada de liberdade durante a execução do seu processo penal.

Ainda segundo o edital, compete aos profissionais elaborar e desenvolver intervenções individuais e grupais com foco na reintegração social, preparação para a progressão de regime, preparação para a inserção em atividades educacionais de trabalho e projetos; Acompanhamento de pessoas com dependência química, acompanhamento e articulação entre a rede socioassistencial e as pessoas egressas; Criar, acompanhar, fomentar e desenvolver projetos de reintegração social, de cunho educacionais, laborais, ocupacionais, multidisciplinares e/ou interdisciplinares.

E também realizar avaliações técnicas e relatórios sociais para Comissão Técnica de Classificação e para composição do Exame Criminológico de acordo com a necessidade; Promover ações de fortalecimento das relações familiares do preso; Registrar no prontuário eletrônico das pessoas presas todas as ações e atividades desenvolvidas pelo profissional, para o acompanhamento da evolução do atendido, durante o seu processo de execução penal; entre outras funções.