Senai oferece cursos gratuitos de qualificação profissional no ES

A unidade móvel Madeira e Mobiliário do Senai ES vai ofertar cursos gratuitos de qualificação profissional nas áreas de marcenaria e montagem de móveis.

Com 32 vagas disponíveis, as aulas serão ministradas ao longo de 60 dias, com início previsto para 14 de outubro, na unidade que estará estacionada no Shopping Moxuara, em Cariacica.

Essa iniciativa é fruto de uma parceria entre o Senai ES, a Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) e o Shopping Moxuara. As inscrições estão abertas até o dia 11 de outubro.

O setor de móveis e marcenaria está em constante crescimento, criando oportunidades de emprego e empreendedorismo.

“A qualificação na área de madeira e mobiliário permite que os alunos adquiram habilidades técnicas específicas, como marcenaria, design de móveis e acabamento, aumentando a qualidade do trabalho e promovendo práticas sustentáveis que são cada vez mais valorizadas pelo mercado.” Lucas Costa, instrutor de marcenaria do Senai

Os cursos exigem diferentes cargas horárias: o de montador de móveis, com 220 horas (turno vespertino), e o de marceneiro, com 160 horas (turno noturno). A capacitação é direcionada principalmente para quem participa de programas de benefícios sociais como Bolsa Família e Bolsa Capixaba, além de pessoas inscritas no Cadúnico.

Cursos de marcenaria e montador de móveis:

OBS.: Os cursos estão previstos começarem dia 14/10

Marceneiro: 220h – vespertino

Montador de Móveis: 160h – noturno

Inscreva-se: https://cutt.ly/ceOozxNe

Local: Shopping Moxuara, Av. Mário Gurgel, 5353 – São Francisco, Cariacica.