Serra: 1.179 agentes farão segurança do segundo turno das Eleições

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) definiu um plano estratégico para garantir a ordem e a segurança no segundo turno das eleições municipais de 2024, no município da Serra, no próximo domingo (27).

O planejamento, realizado em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), prevê um efetivo total de 1.179 agentes de diversas forças de segurança, nos âmbitos estadual, federal e municipal, atuando de forma integrada.

O planejamento inclui Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), Secretaria da Casa Militar (SCM), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), EDP e Guardas Municipal da Serra.

“Realizamos um excelente trabalho que garantiu a segurança de todos e o voto pleno no primeiro turno em todo o Espírito Santo. Agora, esperamos repetir essa fórmula no município da Serra, que é o mais populoso do Estado. Nosso planejamento está muito bem feito e será executado de forma integrada”, afirmou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno.

Centro Integrado de Comando e Controle (CICC)

O município da Serra tem 110 locais de votação, divididos em três zonas eleitorais. O objetivo do planejamento é garantir a ordem e a tranquilidade em todos os locais de votação.

Para tanto, no dia 27 de outubro, a Sesp vai instaurar, assim como no primeiro turno, o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que começará sua atuação às 7 horas, com a presença de representantes de todos os órgãos envolvidos no planejamento.

Por meio do CICCE, será possível acompanhar, em tempo real, as movimentações nos locais de votação e regiões no entorno, em todo o Estado, mitigando riscos, facilitando o fluxo de comunicação e o processo de tomada de decisões.

O maior efetivo será o da PMES, com 875 policiais nas ruas. Os militares vão realizar o policiamento ordinário e a segurança nos locais de votação e de apuração, iniciando a atuação dedicada às eleições a partir das 17 horas de sábado (26), com o objetivo de coibir propagandas irregulares. O efetivo dedicado manterá as atividades até o fim da apuração dos votos, na noite de domingo (27).

O trabalho da PMES será realizado em conjunto com as Guarda Municipal da Serra, que contará com efetivo de 120 agentes. A distribuição dos recursos das Guardas e da PMES segue um planejamento para que não haja aglutinação de policiamento.

A Polícia Federal ficará responsável por receber os flagrantes de crimes eleitorais. O Corpo de Bombeiros Militar contará com 15 militares dedicados. Em caso de emergência, o efetivo será direcionado para o atendimento da ocorrência.

A Polícia Científica estará com 20 profissionais atuando nos plantões e a Polícia Rodoviária Federal atuará com 55 agentes, patrulhando as rodovias federais e garantindo a livre circulação de eleitores.