Vila Velha: agricultura familiar vai atender às pessoas mais pobres

O município de Vila Velha, por meio da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, foi contemplado pela primeira vez no edital do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza/ES (FUNCOP). Na prática, Vila Velha vai participar do Programa Estadual de Compra Direta de Alimentos (CDA) dos municípios.

De acordo com a secretária de Assistência Social, Letícia Goldner, o Programa CDA consiste na aquisição de gêneros alimentícios de forma direta da agricultura familiar e doação simultânea dos produtos adquiridos à rede socioassistencial do município, a exemplo dos abrigos que atendem moradores em situação de rua.

“É uma conquista muito importante, pois 18 produtores estarão aptos a fornecer a sua produção para prefeitura. Estamos falando em recursos estaduais na ordem de R$ 177 mil reais”, disse a secretária.

A resolução CA/ES Nº 78, que beneficiou Vila Velha, saiu no Diário Oficial do Estado, no último dia 16 de outubro, por meio da Secretaria de Estado, Assistência e Desenvolvimento Social (SETADES).