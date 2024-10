Sesa inicia retirada da vacina oral da Poliomielite para troca por injetável

Conforme o Programa Nacional de Imunizações (PNI), a Secretaria da Saúde (Sesa) começou a recolher a Vacina Oral Poliomielite (VOPb) nos 78 municípios capixabas. Essa mudança, que acontece de 30 de setembro a 3 de novembro. Sendo assim será interrompido temporariamente os reforços da vacina contra poliomielite devido à substituição pela versão inativada (VIP).

Além disso, a Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI) aprovou a substituição da VOPb pela VIP em 2023, com base em novas evidências científicas sobre proteção contra a doença. A partir de 4 de novembro, os profissionais de saúde farão o reforço da vacina aos 15 meses apenas com a VIP.

Leia também: Outubro Rosa: Cachoeiro inicia agendamentos para exames

O Programa Estadual de Imunizações (PEI) da Sesa capacitou multiplicadores municipais e enviou orientações sobre o recolhimento da VOPb e a adoção da VIP.

“É uma atualização importante do PNI para reduzir o risco de reintrodução do poliovírus selvagem e facilitar o acesso às vacinas com uma única dose de reforço”, explicou Danielle Grillo, coordenadora do PEI.

Adicionalmente, os profissionais das mais de 700 salas de vacinação do Estado estão recebendo informações sobre a substituição e a interrupção temporária das doses de reforço da vacina.

“É importante esclarecer que essa é uma interrupção temporária, necessária para a saúde pública. As crianças poderão receber o reforço a partir de 4 de novembro com apenas uma dose”, enfatizou Danielle Grillo.

Cobertura da Poliomielite

Segundo o Vacina e Confia, a cobertura vacinal da Poliomielite no Espírito Santo é de 88,67%, com dados de janeiro a agosto deste ano. A meta do Ministério da Saúde é de 95%. Em 2023, a cobertura foi de 86,35%. Portanto, espera-se que, com a atualização do reforço com a VIP, a cobertura vacinal se amplie.