Sextou com chuva? Tempo segue instável no ES; confira a previsão

Nesta sexta-feira (11), a nebulosidade diminui um pouco ao longo do dia e as temperaturas aumentam um pouco por todas as regiões capixabas.

De acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper, ainda são esperadas chuvas em alguns momentos pelo Estado. O vento sopra moderado no litoral.

Leia também: Vem mais chuva! Cidades do ES recebem novo alerta nesta quinta (10)

Na Grande Vitória, céu nublado e chuva ocasional em alguns momentos. Ventos moderados no litoral. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 27 °C. Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Sul, céu nublado e chuva ocasional em alguns momentos. Ventos moderados no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Serrana, céu nublado e chuva ocasional em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 27 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Norte, céu nublado e chuva ocasional em alguns momentos. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Noroeste, céu nublado e chuva ocasional em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste, céu nublado e chuva ocasional em alguns momentos. Ventos moderados no litoral. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 29 °C.