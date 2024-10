Show de Roberto Carlos no Espírito Santo é cancelado; veja motivo

O show do Roberto Carlos no Espírito Santo foi cancelado. A apresentação estava agendada para o dia 26 de outubro, na Praça do Papa, em Vitória. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista.

Segundo a nota divulgada, o cancelamento foi motivado por questões logísticas e a solicitação para a restituição da compra do ingresso acontecerá a partir desta quinta-feira (10) até o dia 1°/11/2024 exclusivamente pela página:

https://novo.cancelamento.eventim.com.br

A nota da assessoria diz ainda que a agenda de shows do artista segue confirmada.

Show de Roberto Carlos

O cantor está viajando com o show “Eu Ofereço Flores”, que começou em abril com um show em São Paulo que comemorou seus 83 anos. No espetáculo, o público pode esperar sucessos como “Emoções”, “Como é grande o meu amor por você” e “Além do Horizonte”, além de músicas mais recentes que refletem sua versatilidade e capacidade de se reinventar ao longo dos anos.

Aliás, reconhecido como um dos maiores ícones da música nacional e internacional, Roberto Carlos acumula prêmios, recordes de vendas e uma legião de fãs.