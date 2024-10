Sicoob Credirochas oferece mamografias gratuitas no Sul do ES

Em mais uma edição do Projeto Prevenir, o Sicoob Credirochas, em parceria com a Santa Casa de Misericórdia, reforça seu compromisso com a saúde das mulheres, oferecendo mamografias gratuitas para moradoras de Cachoeiro de Itapemirim, Atílio Vivácqua e Muqui.

Assim, a iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à informação e ao diagnóstico precoce do câncer de mama, salvando vidas por meio da prevenção.

Leia também: Dia Mundial da Saúde Mental: entenda a data e sua importância

Dessa forma no próximo dia 15 de outubro, acontecerá o Dia D do Projeto Prevenir. Será entre 10h e 15h, nas agências do Sicoob Credirochas e na Casa Rosa, localizada no Centro de Cachoeiro.

Esse será o momento para que as mulheres realizem suas inscrições para o exame de mamografia gratuito. O que é uma ação fundamental no combate ao câncer de mama.

A atividade faz parte das iniciativas do Outubro Rosa, um movimento de conscientização sobre a importância da prevenção e detecção precoce da doença.

O Sicoob Credirochas, junto com a Santa Casa de Misericórdia, convida todas as mulheres a aproveitarem essa oportunidade para cuidar da saúde. Assim fazendo parte de uma campanha que pode fazer a diferença na vida de muitas.

As inscrições para o exame de mamografia podem ser realizadas nas seguintes agências: Centro, Novo Parque, Itaoca Pedra e Aeroporto, além da Casa Rosa, em Cachoeiro de Itapemirim. Moradoras de Muqui e Atílio Vivácqua também podem se inscrever diretamente nas agências de suas cidades.

Serviço

Inscrições para mamografia gratuita

Data: 15 de outubro

Horário: de 10h às 15h

Local: agências Credirochas e Casa Rosa