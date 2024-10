Sicredi inaugura agência exclusiva para empresas alto valor em Vitória

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com presença nacional e mais de 8 milhões de associados, anuncia um novo projeto para fortalecer sua atuação no Espírito Santo. Nesta quinta-feira (24), o Sicredi inaugura agência especializada no segmento empresarial de alto valor na região metropolitana (Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana), em um evento exclusivo para jornalistas e empresários.

Com uma trajetória de mais de 120 anos, a nova agência do Sicredi na capital capixaba oferecerá atendimento personalizado, conduzido por profissionais especializados em suas áreas de atuação. Pautada por um modelo de gestão que valoriza a participação dos associados, a instituição possui mais de 2.800 agências em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, oferecendo mais de 300 produtos e serviços financeiros. No Espírito Santo, o Sicredi administra R$ 3,3 bilhões em recursos, com presença em 45 municípios e 56 pontos de atendimento.

Fabrício Cambruzzi, diretor-executivo da Sicredi Serrana RS/ES, antecipa que a nova plataforma proporcionará um espaço confortável, com área de convivência e salas privativas para discussões sobre vida financeira e prosperidade dos negócios. “A confiança que a comunidade deposita no Sicredi é uma prova do nosso compromisso em oferecer mais do que apenas produtos e serviços. Construímos relações sólidas e significativas, entregando valor em cada interação. Essa é a essência do cooperativismo”, afirma.

Melhor empresa para trabalhar no Brasil

O Sicredi foi reconhecido como melhor empresa para trabalhar no Brasil, no ranking do Great Place To Work®️ (GPTW) 2024, na categoria Empresas Gigantes. Com mais de 45 mil colaboradores, a instituição financeira também conquistou o Destaque em Saúde Emocional, figurando em uma lista composta por 10 empresas com ótimos índices relacionados à saúde e bem-estar.