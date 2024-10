Sul do ES registra ganhadores da Lotofácil; veja os números sorteados

O prêmio válido pelo concurso 3212 da Lotofácil foi sorteado pela Caixa Econômica Federal na última sexta-feira (4). Como ninguém acertou as dezenas, então o prêmio acumulou para R$ 4,5 milhões. No entanto, duas apostas do Sul do Espírito Santo faturaram prêmios.

Portanto, os números sorteadas foram: 01 – 04 – 06 – 07 – 10 – 12 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25.

Leia também: Mega-Sena sorteia nesta terça (1°) prêmio acumulado em R$ 40 milhões

Confira as apostas premiadas no concurso 3208 da Lotofácil

Ninguém conseguiu os 15 acertos, e a premiação acumulou para R$ 4 milhões;

14 acertos: 162 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.110,83;

13 acertos: 6.731 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 30;

12 acertos: 97.894 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 12;

11 acertos: 528.619 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 6.

Concurso 3209 da Lotofácil

Sendo assim, o próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta terça-feira (1º), às 20h. O prêmio está estimado em R$ 4 mi. Aliás, as apostas podem ser feitas em casas lotéricas, no site ou pelo aplicativo Loterias Caixa até 19h. Portanto, o valor mínimo para concorrer é R$ 3,00, marcando 15 dezenas no bilhete.

Como jogar na Lotofácil

Na Lotofácil, é preciso marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Além disso, também é possível optar pela Surpresinha: nessa modalidade, os números são escolhidos pela Caixa Econômica Federal, que administra a loteria.

No entanto, são premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Aliás, o valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Portanto, a divisão do prêmio é a seguinte:

R$ 6 para as apostas com 11 números;

R$ 12 para as apostas com 12 números;

R$ 30 para as apostas com 13 números.

O restante é dividido da seguinte forma:

13% entre os acertadores de 14 números;

62% entre os acertadores de 15 números;

10% acumulados para os acertadores dos 15 números nos concursos de final 0;

15% ficam acumulados para os acertadores dos 15 números nos concursos especiais, realizados em setembro de cada ano.

Sendo assim, nos concursos de final 0, o restante é dividido da seguinte forma:

72% entre os acertadores de 15 números;

13% entre os acertadores de 14 números;

15% ficam acumulados para os acertadores dos 15 números nos concursos especiais, realizados em setembro de cada ano.

Sorteio da Lotofácil

Portanto, a Lotofácil tem 6 sorteios semanais, que ocorrem de segunda-feira a sábado, às 20h.