Suspeito é detido após tentar fugir com moto furtada em Mimoso do Sul

Um homem tentou fugir após ser visto pelos policiais militares em uma motocicleta furtada em Mimoso do Sul, no último sábado (5).

De acordo com a Polícia Militar, a Força Tática recebeu uma denúncia anônima informando que um indivíduo conhecido como “RC”, estaria pilotando uma moto Honda/CG 125 Fan, de cor vermelha, durante um evento político no município de Mimoso do Sul. A moto havia sido furtada em Muqui no dia 23 de setembro de 2024.

Após ver os militares durante o evento, o suspeito tentou fugir, porém ele foi abordado e nada ilícito foi encontrado. Em contato com o proprietário da moto, ele confirmou o furto e disse que não havia registrado a ocorrência na delegacia por irregularidades na documentação do veículo.

A PM informou ainda que o suspeito possui histórico de envolvimento com tráfico de drogas e outros crimes, incluindo posse de drogas e fuga de delegacia. Ele foi detido e encaminhado para à Delegacia de Mimoso do Sul. A motocicleta foi removida ao pátio credenciado do Detran|ES.