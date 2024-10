Suspeito de envolvimento em roubos em farmácias é preso no ES

Policiais militares do Serviço de Inteligência, em conjunto com equipes da 12ª Companhia Independente, detiveram na última segunda-feira (7), no bairro Itararé, em Vitória, um homem envolvido em mais de 50 roubos em farmácias na Grande Vitória.

De acordo com a Polícia Civil, conforme levantamentos do Serviço de Inteligência, o indivíduo fazia parte de uma quadrilha que estava praticando diversos roubos à farmácias nos municípios de Vitória, Serra e Vila Velha.

No último sábado (5), o detido, juntamente com quatro comparsas, assaltaram uma farmácia no bairro Jardim da Penha. Na ocasião, os quatro foram presos em flagrante pelo crime, contudo o homem detido nesta segunda havia fugido.

Em maio deste ano, este indivíduo havia recebido o benefício de saída temporária da Sistema Penitenciário, contudo não retornou. Desde então, ele e seus comparsas vinham cometendo diversos roubos à farmácias, estabelecimentos alvos preferidos da quadrilha.

No momento de sua prisão, ele não reagiu e indicou onde estava um simulacro de pistola utilizado nos roubos. O objeto foi entregue aos militares, além do celular de uma das vítimas do último assalto, bem como diversas caixas de medicamentos levados desse estabelecimento. O homem foi encaminhado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.