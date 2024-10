Suspeito de envolvimento na morte de sargento da PM no ES é morto na Bahia

Edson Lucas Collaca de Souza, um dos suspeitos de envolvimento na morte do sargento Margno Collati Silva, foi morto durante um confronto com policiais militares no bairro Liberdade, município de Teixeira de Freitas, na Bahia, na última quarta-feira (16).

Segundo informações da Polícia Civil do Estado da Bahia, após a 1ª Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas receber uma denúncia de que um homem com mandado de prisão em aberto no Estado do Espírito Santo estava na cidade, uma guarnição foi ao local indicado e encontrou Edson Lucas na porta de casa.

Nisso, houve reação da vítima contra os policiais, e durante a troca de tiros, Edson foi baleado e socorrido ao Hospital Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu. Na delegacia do município, foram apresentados um revólver e porções de maconha.

Como ocorreu a morte do sargento?

O sargento do 6º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Magno Colatti, foi morto a tiros no bairro Mucuri, em Cariacica, no dia 4 de julho desse ano.

Na época, por meio de um vídeo, o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Eugênio Ricas, informou que Magno foi baleado por criminosos com cinco tiros. “Hoje é um dia triste para a segurança pública. Estamos de luto, pois acabamos de perder o sargento Colatti. Ele foi baleado por criminosos e tudo indica que ele tomou cinco tiros agora, tiros disparados por criminosos. Estamos ainda apurando todas as circunstâncias do crime”, explicou.

Um outro envolvido já está preso

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), em conjunto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ), prenderam no dia 28 de agosto desse ano, um outro suspeito de envolvimento na morte do sargento.

Segundo a PCES, a prisão do suspeito ocorreu em Rio das Ostras, no Estado do Rio de Janeiro. Magno Colati morreu após ser baleado no bairro Mucuri, Cariacica.