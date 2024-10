Suspeito de matar homem com mais de 10 facadas é preso no ES

Um homem de 28 anos, foi preso na madrugada desta sexta-feira (18), em Baixo Quartel, em Linhares, suspeito de matar Adriano Alves de Araújo à facadas no dia 25 de agosto deste ano, no mesmo município.

De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, da 16ª Delegacia Regional de Linhares, no dia do crime, uma mulher acionou a polícia, relatando que havia encontrado o marido morto em sua residência, com marcas de golpes de faca.

Aos policiais, ela informou que o companheiro tinha saído para um bar enquanto ela estava em uma festa. Ao passar em frente à casa dele antes de ir dormir na casa da mãe, viu um amigo do marido saindo do local. Na manhã do dia 26, ao retornar, encontrou o marido já sem vida.

As investigações indicam que o crime foi motivado por uma desavença entre as partes, agravada pelo consumo excessivo de bebida alcoólica.

O suspeito foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares para o devido interrogatório e, posteriormente, transferido para a Penitenciária Regional de Linhares, onde ficará à disposição da Justiça.