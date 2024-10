Suspeito de tráfico é detido pela Força Tática em Alegre

Na tarde deste sábado (19), policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão detiveram um homem de 45 anos com entorpecentes, durante abordagem realizada no município de Alegre, no Caparaó

Durante o patrulhamento, no Morro do Querosene, os policiais visualizaram e abordaram o suspeito após sair de uma residência. Durante a abordagem, os militares localizaram a quantia de R$ 380 e 8 pedras de crack em seu bolso.

Já na residência, a guarnição localizou outras 11 pedras de crack, a quantia de R$ 1.718 e 46 pinos vazios, além de diversas sacolas para embalar as drogas.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a 6ª Delegacia Regional de Alegre. Ficando à disposição das autoridades.