Suspeito morre após ser atingido em troca de tiros no Espírito Santo

Uma troca de tiros resultou na morte de um suspeito no morro da Boa Vista, em Vila Velha, na noite da última quarta-feira (2).

De acordo com a Polícia Militar, os policiais militares do Batalhão de Missões Especiais (BME), realizavam o patrulhamento no Morro da Boa Vista, quando se depararam com dois indivíduos armados. Após atirarem contra os policiais, a equipe revidou com disparos de arma de fogo.

Um dos suspeitos foi atingido e socorrido pelos militares para o hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro indivíduo, que também estava envolvido na ocorrência, foi detido.

Aos policiais, comerciantes relataram que indivíduos armados fizeram ameaças contra eles para que fechassem o comércio do bairro. O policiamento no local foi reforçado pelos militares da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar.