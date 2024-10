Suspeitos são presos e plantas de maconha apreendidas no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, durante operação policial deflagrada no dia 20 de setembro, no bairro Feu Rosa, no município da Serra, efetuou a prisão em flagrante de uma mulher de 28 anos e de um homem de 30 anos, durante cumprimento a um mandado de busca e apreensão. Na ação, foi apreendida uma pistola calibre 9mm, além de dois carregadores, munições e drogas.

A equipe chegou ao endereço dos alvos e realizou um cerco policial. Assim que notou a presença da polícia, o suspeito tentou fugir pelos fundos da residência, mas foi contido pelos policiais. No imóvel, a polícia encontrou uma pistola calibre 9mm, dois carregadores, 50 munições calibre 9mm, 26 munições calibre 9mm, um estojo deflagrado calibre 9mm, oito munições calibre 380, 40 gramas de maconha e duas plantas de maconha.

“O indivíduo foi indiciado no passado pela prática de homicídios e tráfico de drogas, sendo de alta periculosidade e é figura-chave, até os dias atuais, no tráfico de drogas na região do Poorf, no bairro Feu Rosa”, disse o adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra, delegado Marcelo Ferreira Brito.

O homem assumiu a propriedade das munições e das drogas. Já a mulher tinha certificado de registro da arma de fogo, todavia, o registro é referente ao endereço divergente do local onde a arma foi encontrada, portanto, em desacordo com as disposições legais.

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia, onde foram autuados por posse ilegal de arma de fogo. Após os procedimentos de praxe, ambos foram levados ao sistema prisional.