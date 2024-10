TCE-ES aprova contas de 2021 da Prefeitura de São José do Calçado

As contas de 2021 da Prefeitura de São José do Calçado, sob a responsabilidade do prefeito Antônio Coimbra de Almeida (PSB), popularmente conhecido como “Cuíca”, receberam parecer pela aprovação com ressalvas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES).

Os problemas encontrados dizem respeito à divergência entre contas intraorçamentárias; entre o saldo para o exercício seguinte e o estoque da dívida ativa do município.

Também foi observada ausência de reconhecimento do ajuste para perdas estimadas em créditos da dívida ativa; de registro da depreciação acumulada de bens; e de cobrança administrativa ou judicial da dívida ativa.

Segundo o voto-vista do conselheiro Sergio Aboudib, esses problemas não são necessários para macular as contas. Os demais conselheiros da Primeira Câmara seguiram o voto-vista, acompanhando o parecer pela aprovação com ressalvas.

As contas ainda serão apreciadas pela Câmara de Vereadores do município de São José do Calçado.