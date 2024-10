TCE-ES julga regular as contas da Câmara de Vereadores de Muniz Freire

Nas últimas sessões dos colegiados, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) julgaram regular as contas da Câmara de Vereadores de Muniz Freire, no Caparaó.

A Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal é referente ao exercício de 2023, sob a responsabilidade de José Maria Bergamini (MDB), atual presidente da Casa de Leis.

O relator, conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti, seguiu o entendimento da área técnica em relação ao equilíbrio das contas do órgão.

Processo TC 3502/2024

Fonte: TCE-ES