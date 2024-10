Marcelo Santos se pronuncia após morte dos sogros do prefeito de Cachoeiro

Após a morte do sogro e sogra do prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), vítimas de latrocínio, na manhã desta segunda-feira (8), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, Marcelo Santos (União), também se pronunciou.

Em nota em suas redes sociais, Marcelo expressou suas condolências aos familiares. “Expresso minha mais profunda solidariedade à família neste momento tão doloroso. Victor e Keila, que vocês encontrem força para enfrentar essa terrível perda. Que a justiça prevaleça e que crimes hediondos como este não permaneçam impunes”, disse parte da nota.

Os sogros do prefeito foram assassinados após um roubo no hotel da família, localizado no bairro Baiminas. As forças de segurança do município prenderam os suspeitos logo após o crime.