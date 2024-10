Técnico da Desportiva acompanha Thiago Carpini e conclui licença A da CBF

Com um foco claro no conhecimento e na evolução profissional, Rodrigo César, técnico da Desportiva Ferroviária para o Campeonato Capixaba 2025, retorna depois de uma semana nas estruturas do Vitória, em Salvador. Ao todo, foram 20 dias do treinador na capital baiana, onde ele não só acompanhou o trabalho de Thiago Carpini, como também concluiu a Licença A da CBF.

Leia também: Polícia prende integrantes de quadrilha de roubo de cargas na BR-101

Rodrigo César é o atual campeão capixaba. No início do ano, o jovem treinador de 36 anos quebrou um jejum de nove anos do Rio Branco sem o principal título estadual. Apesar de jovem e promissor, o sonho da Licença A, um dos cursos mais avançados para técnicos de futebol no Brasil, era antigo.

“Foram 20 dias muito importantes para a sequência do meu trabalho, da minha formação como treinador, a gente sempre está buscando novos conhecimentos, aperfeiçoando cada vez mais na profissão. Foram 20 dias de muito ganho e a gente espera seguir evoluindo na carreira como vem a acontecer nos anos anteriores”, declara Rodrigo César.

Durante sua estadia em Salvador, além das aulas teóricas e práticas oferecidas pela CBF Academy, Rodrigo César teve a oportunidade de vivenciar a rotina de dois dos maiores clubes baianos: Bahia e Vitória. Na última semana, o técnico acompanhou de perto o trabalho de Thiago Carpini e sua comissão técnica no Vitória Esporte Clube, atual campeão da Série B do Brasileirão.

“Esse período foi muito bacana. Uma semana muito rica. A gente poder tá participando do dia a dia ali, do clube de Série A do Brasileirão, outra realidade, é estar se atualizando. Muitas coisas que foram feitas ali, a gente já faz no nosso dia a dia também. Isso foi importante, nos dá cada vez mais confiança de seguir trabalhando”, comentou Rodrigo sobre sua experiência com o Vitória.

Rodrigo destacou ainda a troca de experiências com o técnico Thiago Carpini, que o acolheu de forma especial durante os treinos no Barradão.

“O Thiago Carpini foi muito bacana comigo, sua comissão muito atenciosa, trocamos muitas ideias sobre futebol. Isso só vem a me enriquecer e me motivar cada vez mais a estar buscando a evolução na minha difícil profissão”, conclui.

Agora, com o foco voltado para o Campeonato Capixaba 2025, Rodrigo César carrega na bagagem o aprendizado adquirido em Salvador. A Desportiva Ferroviária se reapresenta no próximo mês.