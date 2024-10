Tempestade perigosa deve atingir o Sudeste a partir desta sexta (18)

Atenção! Tempestade perigosa no Sudeste pode atingir vários Estados neste fim de semana. As regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil enfrentarão uma sequência de tempo instável até a próxima segunda-feira (21), com previsão de chuvas significativas, acumulados expressivos e temporais em pontos isolados.

O cenário meteorológico com risco de tempestade perigosa no Sudeste é o resultado da combinação de um cavado em altos níveis da atmosfera e duas áreas de baixa pressão, que atuarão em conjunto nos próximos dias.

Segundo a Climatempo, essa configuração cria condições ideais para a intensificação da umidade e o desenvolvimento de áreas de instabilidade, especialmente na faixa leste do Centro-Oeste e nas regiões Sul e Sudeste de Minas Gerais, além de São Paulo e Rio de Janeiro.

A expectativa é de que essas chuvas ocorram de maneira mais concentrada durante o final de semana, quando as áreas de baixa pressão reforçam a convergência de umidade vinda da Amazônia e do Atlântico.

Esse padrão meteorológico favorece a formação de nuvens carregadas e, com isso, chuvas contínuas e volumosas, além da possibilidade de tempestades localizadas, acompanhadas por rajadas de vento e descargas elétricas.

Alerta para tempestade perigosa no Sudeste

No Sudeste, as áreas de maior preocupação são Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. As chuvas devem atingir essas regiões de forma persistente, com os acumulados previstos para ultrapassarem os 60mm em várias áreas.

Minas Gerais será um dos estados mais impactados, principalmente na faixa centro-sul, onde os volumes podem ser ainda maiores em áreas de relevo acidentado, como a Serra da Mantiqueira e outras áreas montanhosas do sul de Minas.

A topografia variada do estado mineiro, combinada com a umidade trazida pelos sistemas meteorológicos, favorece o desenvolvimento de chuvas intensas. Em alguns pontos, os volumes podem superar os 80mm.

O Rio de Janeiro também deve receber chuvas volumosas, principalmente nas regiões serranas e centrais do estado e em áreas de relevo mais elevado.

Chuva no Espírito Santo será menos intensa

No Espírito Santo, as chuvas serão menos intensas em comparação com os demais estados do Sudeste. No entanto, a faixa sul do estado ainda poderá registrar acumulados acima de 40mm. Principalmente, nas áreas mais próximas às fronteiras com Minas Gerais e Rio de Janeiro.

A menor intensidade das chuvas no estado se deve à localização geográfica. Além da dinâmica atmosférica, que concentra mais umidade nas áreas mais ao sul e oeste do Sudeste.

Acumulados expressivos nos últimos 15 dias no Sudeste

As últimas semanas já foram marcadas por chuvas volumosas em várias partes do Sudeste. Em Minas Gerais, a estação de Belo Horizonte (Cercadinho) registrou 109mm, enquanto Monte Mor, no interior de São Paulo, acumulou 85,2mm.

Portanto, no Rio de Janeiro, Petrópolis teve um acumulado impressionante de 158,5mm nas últimas duas semanas. E em João Neiva, no Espírito Santo, o total foi de 106mm. No entanto, isso mostra que a estação chuvosa está ganhando força na região.

Sistemas meteorológicos impulsionam as chuvas

O principal responsável por esse padrão de instabilidade que atinge tanto o Centro-Oeste quanto o Sudeste é a presença de um cavado em altos níveis da atmosfera. Isso associado a duas áreas de baixa pressão que estão se movendo pelo interior do Brasil.

Esses sistemas estão trabalhando de forma conjunta, intensificando a convergência de umidade sobre as regiões mencionadas, resultando em chuvas volumosas e persistentes. Além disso, ao longo próximos dias os sistemas receberam aporte de outros sistemas favorecendo o cenário chuvoso.