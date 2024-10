Tiroteio em shopping no ES deixa um morto e dois feridos

Um tiroteio resultou na morte de um suspeito e duas pessoas feridas em um shopping no centro de Guarapari, na tarde desta quinta-feira (10).

De acordo com a Polícia Militar, quando os militares chegaram no local, a equipe apurou que um indivíduo, a bordo de uma motocicleta, atirou contra um homem, que se escondeu no interior do shopping.

Após o crime, o autor dos disparos fugiu em uma motocicleta, porém foi localizado pela Força Tática, em fuga pela Rodovia do Sol. O suspeito não obededeu a ordem de parada, perdeu o controle da moto e caiu na pista. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o suspeito já estava morto.

Leia também: Idoso suspeito de abusar de irmãs menores de idade é preso no ES

A vítima que havia sido baleada e escondida no shopping foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Uma segunda vítima, funcionário do shopping, foi atingida no joelho direito e socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. A ocorrência segue em andamento.