Idoso suspeito de abusar de irmãs menores de idade é preso no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Águia Branca, com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), prendeu, na tarde dessa quarta-feira (9), um idoso de 69 anos, suspeito de abusar das vizinhas, irmãs gêmeas de 12 anos. O crime ocorreu em julho e foi denunciado à Polícia pela mãe das gêmeas.

Leia também: Policial penal morre após sofrer acidente na “Curva do Boi”, em Alegre

De acordo com o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Águia Branca, delegado Daniel Nogueira Azevedo, o crime foi descoberto no dia 25 de julho e os abusos sexuais ocorreram nas semanas anteriores.

A Polícia Civil tomou conhecimento do caso pela mãe das vítimas, que depois de descobrir que as meninas andavam com dinheiro, foi informada que o suspeito pagava as filhas dela em troca dos abusos.

“O suspeito dava dinheiro, açaí, sorvete e presentes para cometer o crime. Os abusos e atos sexuais praticados pelo suspeito não deixaram vestígios, não sendo possível comprovar em laudo”, explicou o delegado.

Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, onde permanece à disposição da Justiça.

Os nomes dos envolvidos e do bairro onde o fato foi registrado não estão sendo divulgados para preservar a identidade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).