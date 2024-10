Trabalhador morre após pular de caminhão sem freio em Marataízes

Um homem morreu após pular do caminhão sem os freios na localidade de Jacarandá, em Marataízes, na tarde desta sexta-feira (25).

Segundo informações da Polícia Militar, o trabalhador estava dentro do veículo descendo um declive, quando o caminhão, carregado com bloco de concreto, perdeu os freios e no momento em que ele pulou, acabou sendo atingido pelo veículo.

Após atropelar o trabalhador, o caminhão atingiu o muro de uma casa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou o óbito da vítima no local. A ocorrência está em andamento.