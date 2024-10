Três pessoas ficam feridas após carro bater em poste em Alegre

Três pessoas, sendo um motorista e dois passageiros, ficaram feridos após o veículo em que elas estavam bater no poste no km 71 da BR-482, próximo do distrito de Rive, em Alegre, na manhã deste sábado (5).

Segundo a Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local, identificou que um veículo Volkswagen/Fox, de cor cinza, teria batido contra um poste às margens da rodovia.

O motorista, de 44 anos, recebeu os primeiros atendimentos no local pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os passageiros foram socorridos ao Pronto Socorro de Jerônimo Monteiro. O estado de saúde deles não foi informado.

O veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran|ES, por estar com o licenciamento em atraso. A PM informou que não foi possível realizar o teste do bafômetro no motorista no local do acidente devido aos ferimentos.