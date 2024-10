Um dia após votar no neto, ex-guerrilheiro morre no Caparaó

Chico Borges, 79 anos, militante de esquerda contra a ditadura militar, passou mal cinco horas após ter ido à seção eleitoral votar em seu neto, Mitter Mayer Volpasso Borges (PP), ex-vereador e candidato a prefeito nesta eleição de 2024 no município de Jerônimo Monteiro, no Caparaó Capixaba.

O ex-guerrilheiro chegou a ser levado para o hospital da cidade, mas não resistiu e faleceu no dia seguinte, na última segunda-feira (7). Chico que lutava contra um câncer, deixa a esposa, quatro filhos e sete netos.

Leia Também: Geninho inicia diálogo com o Governo do Estado e projeta uma nova Itapemirim

Em nota ao portal AQUINOTICIAS.COM, o neto de Chico Borges, Mitter Mayer, expressou a tristeza da perda familiar e relatou o legado deixado por seu avô. “Com o coração partido, venho me despedir do meu avô, Chico Borges. Sua vida foi um exemplo de dedicação à luta pela liberdade e pela democracia. Desde jovem, Chico enfrentou a repressão da ditadura militar, sempre defendendo o direito sagrado do voto. Ele foi um verdadeiro guerreiro pela justiça, que dedicou sua vida a causas nobres,” diz parte da nota.

Valores democráticos

Em outro trecho, Mitter fala sobre o dia anterior à morte de seu avô, quando o mesmo fez questão de ir à seção eleitoral para votar. “Hoje, ao refletir sobre seu legado, recordo sua coragem e determinação. No dia anterior à sua partida, ele fez questão de exercer seu direito ao voto, um gesto que simboliza a importância da democracia pela qual lutou incansavelmente. Que sua memória e seu compromisso com a liberdade nos inspirem a continuar defendendo os valores democráticos que ele tanto prezava. Descanse em paz, avô,” ressaltou Mitter.

Quem foi Francisco “Chico” Borges?

Um artigo da Ufes relata quem foi e a importância de Francisco “Chico” Borges, um ícone da luta pela liberdade e pela democracia no Espírito Santo, cuja trajetória política e social foi marcada por coragem, determinação e um compromisso inabalável com a justiça.

Sua história começou no início do regime militar, quando se destacou como líder do movimento estudantil na Casa do Estudante de Cachoeiro de Itapemirim. Neste período, ele foi responsável pela conquista da meia-entrada para estudantes em teatros, cinemas e no transporte público, um avanço que se tornou um marco nacional.

Uma voz forte em defesa da liberdade

O artigo ainda diz que Chico Borges não se intimidou diante da repressão, participando ativamente da guerrilha e da luta armada contra a ditadura militar. Ele se tornou uma voz forte em defesa da liberdade e dos direitos democráticos, cultivando amizades com figuras ilustres, como o jornalista Vladimir Herzog, cuja vida foi tragicamente interrompida pela ditadura, e o cantor Sérgio Sampaio, que eternizou Chico em sua canção “Meu Bloco na Rua”.

Com a redemocratização do Brasil, Chico foi uma das principais lideranças na fundação do Partido dos Trabalhadores (PT) em Cachoeiro de Itapemirim, recebendo importantes figuras políticas, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e contribuindo para a construção de uma nova era política no estado.

Importante atuação na área pública

Chico Borges ocupou diversos cargos de gestão em municípios como Cachoeiro de Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Vitória e Piúma. Durante sua atuação como Secretário de Desenvolvimento na gestão de Theodorico Ferraço, ele foi responsável pela criação da Feira do Mármore e Granito, um evento que se tornou referência internacional, promovendo o Espírito Santo como um polo mundial de pedras ornamentais, ressalta o artigo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Compromisso com a democracia

Até seus últimos dias, Chico Borges manteve seu compromisso com a democracia. No dia anterior ao seu falecimento, fez questão de exercer seu direito ao voto, um ato que simboliza a luta constante pela liberdade que permeou toda sua vida. Infelizmente, ele faleceu um dia após votar, deixando um legado duradouro de coragem e determinação.

Fonte: Ufes