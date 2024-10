Geninho inicia diálogo com o Governo do Estado e projeta uma nova Itapemirim

Após as urnas confirmarem a sua eleição como prefeito de Itapemirim com 46,36% dos votos, Geninho Bechara (PDT) já se prepara para comandar o Poder Executivo municipal a partir de 2025.

Nesta quarta-feira (9), por exemplo, Geninho visitou o gabinete do deputado estadual Tyago Hoffmann (PSB), onde dialogou com o objetivo de aproximar o Governo do Estado do Espírito Santo da cidade do Litoral Sul capixaba.

“Falamos também com o governador Renato Casagrande (PSB) por telefone. Muito em breve o nosso prefeito vai despachar com o governador para que a gente possa montar as parcerias necessárias para o desenvolvimento de Itapemirim”, explicou o deputado.

Geninho também já está montando a equipe que ficará responsável pela transição na Prefeitura de Itapemirim.

“É por isso que estou aqui recebendo o Geninho. Já estamos conversando sobre projetos, está super animado, vai fazer uma transição bacana no município, conhecer os números da cidade, para ano que vem começar com o pé no acelerador.