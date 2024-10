Urgente! Ônibus é incendiado em Itapemirim; veja o vídeo

Na manhã deste domingo (20), um ônibus da viação Sudeste foi incendiado na localidade de Graúna, em Itapemirim.

Segundo informações preliminares, a ação foi uma retaliação, após um tiroteio na noite de sábado (19), entre suspeitos e PM, que resultou na morte de um jovem e deixou outros dois feridos.

Forças de segurança já estão no local. Até o momento, não há informações de feridos. Assim que obtivermos mais detalhes, a matéria será atualizada.

Veja o vídeo:

