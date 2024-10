Uma pessoa é detida e maconha apreendida em Atílio Vivácqua

Um homem, com mandado de prisão em aberto, foi detido e 40 gramas de maconha apreendida na zona rural de Atílio Vivácqua, na última terça-feira (22).

Segundo a Polícia Militar, após a equipe receber solicitação do (Ciodes 190), os militares foram à zona rural do município de Atílio Vivácqua, próximo à piscina passarela, com denúncia que em uma residência havia vários indivíduos em posse e uso de drogas.

Leia também: Policiais militares localizam drogas após denúncias anônimas em Guaçuí

Ao chegar no local, a guarnição realizou abordagem aos suspeitos e 40 gramas de maconha foi apreendida e um homem foi conduzido com mandado de prisão em aberto para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.