Uma pessoa morre e outras três ficam feridas na Região Serrana do ES

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas após serem baleadas na localidade de Baixo São Sebastião, em Santa Maria de Jetibá, na madrugada desta sexta-feira (25).

Segundo a Polícia Militar, policiais militares foram informados que duas pessoas feridas haviam dado entrada no hospital local com perfurações no corpo, supostamente relacionadas ao incidente.

Chegando ao hospital, os indivíduos estavam sendo atendidos. No local do fato, os policiais encontraram um veículo Gol, roubado em Laranja da Terra, e um Corolla, de cor preta, com um homem caído na frente do carro. O Samu foi acionado, e constatou o óbito da vítima. Uma guarnição voltou ao hospital, mas os indivíduos já haviam sido transferidos ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).

Durante o atendimento no local do crime, os militares foram informados de que havia mais um baleado em uma casa próxima. No imóvel, um homem disse que é o proprietário do Corolla, e que estava dirigindo, com a sua irmã no carona, quando diversas pessoas encapuzadas apareceram e começaram a atirar no condutor da moto que estava à frente do seu carro, e logo após atiraram contra o seu veículo.

Segundo o homem, ele e a irmã correram para a mata para se protegerem dos disparos, até chegar na sua residência. De lá, ele disse que ligou para a PM. O condutor do carro apresentava um ferimento de raspão na perna, sendo encaminhado ao hospital.