Unicapixaba disputa a Taça Libertadores da América de Futebol 7

Um dos representantes brasileiros na disputa da Taça Libertadores da América de Futebol 7, o Unicapixaba busca o tetracampeonato consecutivo da competição continental. A equipe embarca para Córdova, na Argentina, na próxima segunda-feira (7) e leva na bagagem a esperança de fazer novamente um bom papel no torneio internacional.

A Libertadores de Futebol 7 reúne as melhores equipes da América do Sul, e o Unicapixaba entra em campo mais uma vez visando manter o nome do Espírito Santo no topo do cenário continental.

Com um histórico de títulos importantes, como: tetracampeonato Brasileiro, tricampeonato da Libertadores e dois títulos da Taça Brasil. A equipe carrega a responsabilidade de honrar suas conquistas anteriores e enfrentar adversários de altíssimo nível.

Após o último treino antes da viagem, na manhã deste sábado (5), o técnico da equipe, Maurício Bezerra (Mister Maurição), destacou a preparação intensa do grupo para o torneio.

“Estamos confiantes no trabalho que temos desenvolvido. Nossa equipe está focada e pronta para enfrentar mais esse desafio. Vamos lutar para trazer mais um título para o Espírito Santo”, afirmou.

Integrante do Grupo A, ao lado de Chosma (BRA), Tacuarembó (URU) e Diamantes (MEX), os capixabas estreiam na próxima quarta-feira (9), às 18h20, diante do Tacuarembó. Na sequência, os Lobos encaram o Chosma, na quinta, às 18h20. E o Unicapixaba fecha a participação na 1ª fase na sexta-feira, às 14h20, contra o Diamantes.

Os outros times brasileiros na disputa da Taça Libertadores de Futebol 7 são: Joinville (vica-campeão em 2023), Araguari, Trade, Sporting Branca, Gameleira, Canadá, Taubaté e Tupi. A competição é organizada pela Confederación Americana de Futbol 7 (CAF7), que tem como entidade brasileira filiada a Confederação de Futebol 7 do Brasil (CF7B).

Lista de convocados:

Junior

Lekão

Pelaes

Terrão

André

Fabinho

Juninho

Estevão

Wilker

Alexyr

Hícaro

Messias

Gustavo Salles

Nascimento

Navinha

Vassoura

Caio Cézar

Nathan

Camillo Neves