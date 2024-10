Unimed realiza 1ª Semana Olímpica com eventos focados na saúde

A Unimed Sul Capixaba realizou, pela primeira vez, a Semana Olímpica, entre os dias 7 e 11 de outubro.

Com três grandes eventos simultâneos focados na saúde, na qualidade da assistência, na segurança e bem-estar dos colaboradores, bem como na capacitação para as boas práticas nos atendimentos, o evento abordou: a qualidade de vida no ambiente de trabalho, a conscientização sobre a segurança do paciente, e o desenvolvimento humano e profissional das equipes de assistência.

A Semana Olímpica integra: a Semana Assistencial – que envolve a Semana da Enfermagem e de todas equipes multidisciplinares; a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT); e a Semana de Segurança do Paciente. As atividades foram realizadas no Hospital Unimed, no Hospital Materno-Infantil e, ainda, a SIPAT alcançou também a Operadora.

O objetivo do evento foi desenvolver o engajamento e a qualificação das equipes de forma lúdica, com games interativos para competição e definição de campeões em uma partida final de conhecimento no encerramento da semana.

Atividades do evento da Unimed

Entre as atividades presenciais estão o minicurso de Capacitação para Inserção de Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) com o instrutor Ronaldo Vallory, e o minicurso de Feridas, com Virginia Finoti e Roberta da Fonseca.

Games também foram realizados entre os colaboradores da Unimed Sul Capixaba, como Caminho da Segurança do Paciente, Jogo da SIPAT e jogos no término dos minicursos. Ao final, os vencedores foram premiados.

A diretoria da cooperativa destacou a importância desse tipo de iniciativa para o fortalecimento da cultura organizacional.

“Estamos muito satisfeitos em promover a primeira Semana Olímpica, que alia capacitação das equipes e a conscientização em temas de extrema relevância para o dia a dia dos nossos colaboradores. Acreditamos que o evento reforça o nosso compromisso com o bem-estar, a segurança e o desenvolvimento contínuo dos nossos profissionais”, afirma Grazielle Grillo, diretora de Recursos Próprios da Unimed Sul Capixaba.

Ainda foi promovida uma palestra on-line com a psicóloga Luciane Infantini, que refletiu sobre o tema “Assédio no Ambiente de Trabalho”. Todos os participantes se envolveram em atividades e jogos relacionados.

O encerramento contou com um momento de confraternização entre os participantes, e um pódio com os três colaboradores finalistas, entre eles a enfermeira Rebeca Dardengo. A profissional reforçou a importância de momentos de integração entre colaboradores.

“Uma semana rica para nós colaboradores. Participei dos games no geral, do SESMT, SIPAT e Assistencial. Eu fui finalista em 1º lugar em duas oportunidades. Fiquei muito feliz”, destacou.