Urgente: Prefeito reeleito de Afonso Cláudio sofre atentado a tiros

Luciano Pimenta (PP), prefeito reeleito no município de Afonso Cláudio, sofreu na noite desta terça-feira (22), um atentado na localidade da zona rural de Vargem Grande. O local fica próximo à sua residência.

O carro que o chefe do Executivo municipal conduzia foi alvejado por três perfurações no para-brisa dianteiro e dois no vidro traseiro do veículo. Ninguém ficou ferido.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio. Ainda na madrugada desta quarta-feira, a polícia técnica esteve no local para a realização dos procedimentos. Luciano Pimenta relatou que revidou aos disparos. O prefeito reeleito possui porte e posse de arma.

O portal AQUINOTICIAS.COM segue na apuração do caso, dentro instantes mais informações.

Foto: Reprodução | Redes Sociais