Vargem Alta: após decisão equivocada, Justiça Eleitoral determina que pesquisa volte a ser divulgada

A Justiça Eleitoral do Espírito Santo determinou que pesquisa de intenções de voto para prefeito de Vargem Alta, realizada pelo Instituto Solução, por encomenda do portal AQUINOTICIAS.COM, voltasse a ser divulgada novamente, após ter sido impugnada nesta sexta-feira (4).

O juiz Ralph Rocha de Souza, da 35ª Zona Eleitoral de Iconha, que também abrange as cidades de Vargem Alta e Rio Novo do Sul, havia determinado a suspensão da divulgação da pesquisa sob o pretexto da não entrega de um documento que já havia sido entregue ao tempo da decisão.

Na sua decisão, o magistrado também errou ao alegar que o Instituto Solução não teria complementado os dados no prazo legal, sendo que a empresa ainda estava dentro do prazo e, o que é mais grave, já tinha feito os complementos exigidos.

Após mandado de segurança, impetrado pela defesa do Instituo Solução, a Justiça Eleitoral entendeu que, considerando que o fundamento fático da decisão liminar acatada encontrava-se em desacordo com a previsão legal, visto que os dados referentes à pesquisa em análise poderiam ser complementados até este sábado– 05/10/2024.

“DEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência a fim de revogar a liminar proferida pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral deste Estado e permitir a divulgação da pesquisa registrada pela Impetrante no Sistema PesqEle sob o nº ES-06198/2024”, descreve a decisão que garante que a pesquisa volte a ser publicada no portal AQUINOTICIAS.COM.

O pedido de impugnação foi feito pela coligação Endireita Vargem Alta, composta pelos partidos Agir e PL, que dão sustentação a campanha do candidato da extrema-direita Luciano Quintino, que aparece na segunda posição e com maior índice de rejeição dos eleitores de Vargem Alta.

Após a determinação judicial, o portal AQUINOTICIAS.COM colocou a matéria Vargem Alta: pesquisa aponta vitória de Elieser com ampla vantagem nas eleições para prefeito novamente no ar.