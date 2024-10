Vargem Alta: Doces Fardin reúne 140 famílias de produtores neste sábado (26)

A Doces Fardin, indústria de doces de banana de Vargem Alta (ES), reúne neste sábado (dia 26), a partir das 15h, no evento 6º Amigos do Campo, cerca de 140 famílias de produtores rurais locais que fornecem cerca de 170 mil caixas de banana por ano para a empresa, totalizando quase 4 mil toneladas da fruta e uma renda em torno de R$ 3,5 milhões.

O encontro, realizado anualmente, tem o objetivo de fortalecer a parceria entre os fornecedores e a indústria, que compra a totalidade da produção de banana do grupo que forma o Amigos do Campo. Será apresentado um balanço das compras de 2024 e feito um alinhamento de expectativas para o próximo ano.

De acordo com o diretor Romildo Antonio Fardin, visando ainda a capacitação dos presentes serão realizadas três palestras com os temas “Como transformar sua propriedade em um negócio”, “Gestão financeira familiar” e “Legalização do negócio rural”, ministradas pelo engenheiro agrônomo Miqueias Moreira, do Instituto Senar.

“Há 20 anos no mercado, a nossa história é marcada pela parceria com os produtores rurais locais. Entendemos que o sucesso deles é o nosso também. Por isso, vamos oferecer mais uma oportunidade de melhoria na gestão do negócio deles para todos continuarmos crescendo juntos”, explica.

O 6º Amigos do Campo contará ainda com buffet para os convidados, atrações infantis como pula-pula e sorteios, dentre eles, o de um notebook. A expectativa da família Fardin é receber em torno de 350 pessoas, incluindo o prefeito da cidade, Elieser Rabello, e representantes de instituições financeiras e de incentivo ao reflorestamento para apresentação de soluções de negócios para os produtores rurais.