Vargem Alta: eleita vereadora, Eliane Turini volta à chefia de gabinete

Após eleição para o cargo de vereadora em Vargem Alta, a Eliane Turini retomou a função de secretária de Gabinete a convite do prefeito Elieser Rabello (MDB).

“Seguirei com essa responsabilidade até o dia 31 de dezembro de 2024, contribuindo para o planejamento das principais ações para o próximo mandato do prefeito Elieser, trabalhando incansavelmente para garantir que cada projeto em andamento seja concluído com sucesso e que novas iniciativas continuem a beneficiar nossa cidade”, afirmou a vereadora eleita.

A partir do dia 1º de janeiro de 2025, ela assume um novo desafio, agora como vereadora, com foco em representar a população de Vargem Alta na Câmara Municipal.

“Conto com o apoio e a confiança de cada um de vocês nesse novo capítulo de nossa história. Estou pronta para os desafios que virão e para trabalhar incansavelmente em prol de cada cidadão de nossa cidade. Vamos seguir em frente, unidos pelo bem, porque Vargem Alta não pode parar”, explica Eliane Turini.