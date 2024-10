Veículo chama atenção dos policiais e arma é apreendida em Itapemirim

Policiais militares apreenderam uma pistola, carregadores e munições após um veículo em alta velocidade chamar a atenção da equipe na Rodovia ES 490, na localidade de Graúna, em Itapemirim, na última quinta-feira (24).

Segundo informações da Polícia Militar, policiais militares realizavam uma operação de saturação na localidade, quando abordaram um veículo BMW, de cor preta, que realizou uma ultrapassagem perigosa na ES 490, em frente à unidade de saúde.

Após abordar o condutor do veículo, a equipe encontrou uma pistola Taurus G2C, três carregadores municiados e 34 munições. Ao ser questionado, o abordado não apresentou o porte de arma.

O condutor foi detido e encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Itapemirim, onde foram realizados os procedimentos de praxe, incluindo a apreensão da arma de fogo e o registro da ocorrência.

