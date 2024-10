Veja a lista de selecionados na 2ª fase do programa CNH Social no ES

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), publicou, às 12h, desta segunda-feira (14), a lista com os nomes dos 3.500 selecionados na segunda fase do programa CNH Social 2024. Portanto, a relação está disponível no site www.detran.es.gov.br.

Sendo assim, os selecionados deverão fazer a matrícula on-line entre as 12 horas desta segunda-feira (14) e 23h59 do dia 28 de outubro de 2024. Para se matricular basta acessar a aba do programa CNH Social, no canto esquerdo do site www.detran.es.gov.br. Slecione o ícone de ‘MATRÍCULA’ e preencha os dados solicitados. Após a conclusão dessa etapa será possível ter acesso ao nome da autoescola para qual deverá se dirigir e realizar a abertura do processo de habilitação.

Contudo, depois disso, deverá realizar mais algumas etapas. Aliás, o selecionado tem que ir até uma agência do Detran|ES para fazer a biometria. Depois, agendar o atendimento em uma clínica credenciada ao Detran|ES para fazer os exames médicos e psicológicos. Para aqueles que foram selecionados para as categorias D ou E, há ainda a necessidade de comparecer ao laboratório credenciado para realizar o exame toxicológico.

Cumprida essas etapas, o candidato à habilitação pode dar início às aulas. Os candidatos selecionados no Programa CNH Social realizam todo o processo de habilitação até a obtenção da CNH gratuitamente. São 20 aulas teóricas e práticas na autoescola; 15 aulas práticas na autoescola para adição de categoria “A ou B”; três reprovações, seja na prova teórica ou prática. Além de duas aulas extras (em caso de reprovação na prova prática, apenas o candidato que não reprovou na prova teórica terá direito). Em caso de falta, o candidato deverá pagar a taxa de remarcação da prova e as taxas cobradas pela autoescola.

Prazos

De acordo com as regras do programa CNH Social no ES, é responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações. Além do cumprimento dos prazos estabelecidos e a manutenção de seus dados atualizados. Isso sob pena de ser considerado desistente do processo e perder o benefício. O Detran|ES reforça que não realiza ligação e nem encaminha e-mail para informar o resultado.

Contudo, após a matrícula, o candidato terá 15 dias corridos para se dirigir à autoescola indicada, presencialmente. E concluir a abertura do Renach, que é o número do registro do processo de Habilitação. Após essa etapa, o candidato terá 30 dias úteis para fazer a biometria em uma unidade do Detran|ES.

Portanto, nesse caso, não há a necessidade de realizar agendamento. Basta o candidato se dirigir a qualquer unidade do Detran|ES com o número do Renach, documento oficial com foto e informar que é beneficiário do programa. Posteriormente, deverá agendar atendimento na clínica credenciada indicada, para realizar os exames médico e psicológico.

Os processos de primeira habilitação, adição ou mudança de categoria deverão ser concluídos dentro do prazo de 12 meses. Isso a contar da data da abertura do processo na autoescola.

No entanto, caso seja selecionado e não faça a matrícula, o candidato ficará impedido de participar de novas seleções por três anos. E, caso o selecionado inicie o processo a partir da confirmação da matrícula. Mas, perca algum prazo posterior ou desista do processo, ficará impedido de participar de novos processos seletivos ou cursos de especialização do CNH Social por cinco anos.

Confira aqui o passo a passo e prazos para a matrícula on-line e demais procedimentos do processo de habilitação da segunda fase do CNH Social 2024.

Lista de suplentes no programa CNH Social no ES

Eventualmente, candidatos selecionados na primeira chamada podem acabar não concluindo o processo de matrícula, sendo desclassificado, ou pode, ainda, acontecer de o candidato abandonar a formação de condutores ainda nos primeiros dias de aulas. Por isso, é de suma importância que os contemplados fiquem atentos aos prazos de matrícula e das etapas do processo de Habilitação.

Com o objetivo de dar oportunidade a mais pessoas, o Detran|ES realiza uma chamada única de suplentes. Detran|ES divulgará essa lista no dia 16 de dezembro, a partir das 12h. Além disso, o site do Detran|ES disponibilizará informações para aqueles que se inscreveram nesta edição e não foram selecionados na primeira chamada.

A segunda fase do programa CNH Social 2024 atraiu 65.274 interessados em obter de forma gratuita a primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro). Para aqueles que já possuem habilitação, é possível adicionar a categoria A ou B, além de mudar para a categoria D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta). A seleção dos candidatos acontece de forma eletrônica, seguindo os critérios do programa e utilizando as informações que os beneficiários fornecem no Cadastro Único do governo federal. Considerando os critérios de menor renda per capita; maior número de componentes no grupo familiar; candidatos com Ensino Fundamental completo; beneficiário do Bolsa Família; e data e hora de inscrição.

Serviço

Resultado da 2ª Fase do Programa CNH Social 2024 ES

Divulgação da lista de selecionados: 12h do dia 14/10/2024, no site www.detran.es.gov.br

Matrícula on-line: de 12h do dia 14/10/2024 até 23h59 do dia 28/10/2024, no site www.detran.es.gov.br

Lista única de suplentes: 12h do dia 16/12/2024, no site www.detran.es.gov.br