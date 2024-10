Veja os preços de itens da cesta básica no Procon de Cachoeiro

O Procon de Cachoeiro de Itapemirim divulgou nova pesquisa de preços de itens da cesta básica, publicada segunda (07), no site do órgão de Defesa do Consumidor. Quem quiser conferir, na íntegra, pode acessar o endereço tabela-cesta-basica-07-de-outubro-de-2024.pdf (no site da Prefeitura de Cachoeiro).

Quinze estabelecimentos comerciais do município informaram valores de insumos alimentícios, de higiene pessoal e limpeza doméstica, como arroz, feijão, carne, leite, macarrão, ovos, frango, sabão em pó, sabonete, creme dental, entre outros.

Leia também: Dia das Crianças: vendas no ES devem alcançar o maior patamar desde 2008

Ao final da pesquisa, o estabelecimento com a cesta básica mais barata apresentou um valor total de R$ 305,38. O segundo supermercado com o menor valor somou R$ 313,26, considerando todos os itens analisados; confira nas imagens abaixo:

A pesquisa é divulgada, semanalmente, pelo Procon municipal, com o objetivo de ajudar os consumidores a planejarem, melhor, os gastos e contribuir para a economia doméstica das famílias cachoeirenses. Ela pode ser conferida, às segundas, no site do órgão de Defesa do Consumidor de Cachoeiro – www.cachoeiro.es.gov.br/procon/.