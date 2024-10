Veja vagas de trabalho e estágio para a região Sul e metropolitana do ES

Para além dos estudantes de ensino superior, profissionais que buscam empregos formais também podem se inscrever para uma das 21 vagas abertas pelo Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES), a partir desta sexta-feira (18). Os interessados encontrarão as oportunidades nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória.

As empresas procuram por candidatos dos cursos de administração, análise de sistemas, ciência da computação, ciências contábeis, comunicação social, design gráfico, economia, engenharia de alimentos, engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia de software, marketing, pedagogia, publicidade e propaganda, sistemas de informação, técnico em elétrica, mecânica e mecatrônica.

Leia também: Sine de Cachoeiro: confira as 145 vagas abertas nesta segunda (21)

As bolsas de estágio variam entre R$ 750,00 e R$ 1.300,00 e podem ser complementadas com benefícios como auxílio alimentação, assistência odontológica e vale transporte.

Para os publicitários, há oportunidades tanto para os graduados, quanto para os que ainda estão em formação. No emprego formal, os candidatos podem se inscrever para a vaga da Associação Capixaba de Suprimentos de Supermercado (Acaps), que tem como alguns dos requisitos as habilidades de comunicação e negociação.

Já para os estagiários de publicidade, as chances se distribuem em empresas como a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), a Pense Rede Informática e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Os valores das bolsas variam de R$ 850,00 a R$ 1.300,00.

A Sinergia Elevadores, em Vitória, é quem está ofertando vagas para profissionais com ensino técnico completo. A empresa busca por habilitados em elétrica, mecânica, mecatrônica ou áreas afins. Dentre os benefícios oferecidos estão convênio médico, seguro de vida e ticket refeição.

Atentando-se ao período de inscrição de cada empresa, os estudantes interessados devem acessar o site http://sne.iel.org.br/es para mais detalhes sobre as oportunidades.

As vagas ficam disponíveis até alcançarem o limite de estudantes encaminhados. Após isso, as candidaturas são automaticamente encerradas.

As entrevistas podem acontecer de forma on-line ou presencial. Neste último caso, os estabelecimentos seguem todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde. Em caso de dúvidas ou mais informações, os candidatos deverão entrar em contato através do e-mail iel-recrutamento@findes.org.br.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.