Verão 2025: Prefeitura de Vitória abre seleção para guarda-vidas

A partir da próxima quarta-feira (16), os interessados em atuar como guarda-vidas nas praias da capital poderão se inscrever para o processo seletivo. A seleção é para o preenchimento de 51 vagas, além de formação de cadastro de reserva.

Os novos guarda-vidas vão reforçar a formação do Grupamento de Salvamento Marítimo (Salvamar Vitória) durante o verão.

“São 18 pontos de atuação na capital e sabemos que, por ser uma cidade turística e com orla, há uma demanda muito maior de atendimento a banhistas durante o verão. A contratação vem dar suporte ainda maior ao serviço que é oferecido atualmente nas praias de Vitória visando a segurança no mar”, observa Ednardo Dalmácio, coordenador do Salvamar Vitória.

Para participar da seleção, é necessário ter mais de 18 anos, Ensino Fundamental Completo e Curso de Formação (GFV) de Guarda-vidas ou revalidação do curso (ARGV). A remuneração é R$ 1.783,32 (salário +equiparação salário mínimo + gratificação) e a carga horária é de 200 horas mensais, em regime de escala.

As inscrições podem ser feitas pelo link selecao.vitoria.es.gov.br , de 16 a 25 de outubro.

Salvamar

O Grupamento de Salvamento Marítimo (Salvamar) realiza ações para a prevenção de acidentes no mar e de busca e resgate de afogados. O serviço é gerenciado pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu).

Atualmente, o Salvamar é formado por 48 guardas-vidas que passam por treinamento e atualizações anualmente. A instrução é feita pelo Corpo de Bombeiros Militar, assim como o curso de formação de novos guarda-vidas para aumentar o quadro no verão. A seleção é realizada uma vez por ano para atender a alta temporada (verão e período de férias).

Pontos

Os guarda-vidas estão distribuídos em 18 pontos-base nas praias de Vitória. Além do atendimento de resgates, o Salvamar também realiza orientação e monitoramento de banhistas para evitar afogamentos, atendimento de crianças e idosos perdidos e ações educativas de limpeza e preservação das praias.

Os guarda-vidas da capital também são responsáveis pela segurança na água durante eventos aquáticos.

O horário de atendimento é das 7h às 19h. O serviço conta com um quadriciclo e dois barcos infláveis para monitorar o tráfego de embarcações, principalmente nos finais de semana. A orientação aos banhistas é que, sempre que for à praia, fique próximo a um ponto-base do Salvamar.

Acionamentos

Qualquer cidadão pode colaborar com a segurança marítima. Caso visualize embarcações com irregularidades e navegando fora das normas, animais na areia ou banhistas em comportamento perigoso, basta se dirigir a um posto de observação e comunicar um guarda-vida.