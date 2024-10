Vereador Diego Libardi expressa apoio à família de Victor Coelho

Na tarde desta terça-feira (8), o vereador Diego Libardi também se pronunciou sobre a trágica morte dos sogros do prefeito Victor Coelho e da primeira-dama Keila Vetoraci, que abalaram Cachoeiro de Itapemirim.

Em sua declaração, Libardi manifestou total solidariedade aos familiares, ressaltando que a cidade enfrenta um momento de profunda dor.

Ele destacou que o crime chocou a todos pela sua agressividade e crueldade, caracterizando a situação como uma tragédia que impactou não apenas a família, mas toda a comunidade.

