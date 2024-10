Vereador Léo Camargo lamenta tragédia que atingiu família de Victor Coelho

Na tarde desta terça-feira (8), Léo Camargo se pronunciou por meio de suas redes sociais sobre a tragédia que abalou Cachoeiro de Itapemirim.

O sogro e a sogra do prefeito Victor Coelho foram assassinados em um latrocínio, quando dois criminosos invadiram a casa do casal de idosos e os atacaram.

Em sua declaração, o vereador expressou sentimentos de tristeza e solidariedade à família do prefeito, pedindo união da população em orações e cobrando punição severa aos responsáveis.

Amigos de Cachoeiro de Itapemirim, acabo de receber a informação de um trágico acontecimento em nossa cidade, que foi o assassinato do sogro e da sogra do nosso prefeito, Victor Coelho. Dois bandidos, dois marginais, entraram na casa deles de forma covarde e assassinaram um casal de idosos. Espero que a polícia garanta uma grande punição para esses vagabundos, que cometeram esse ato de forma extremamente covarde. Deixo aqui nossos sentimentos para toda a família, para o prefeito, sua esposa e toda a família da primeira-dama. Nosso sentimento é de profunda tristeza. Agora é a hora de o povo de Cachoeiro se unir em oração por essa família, pois realmente foi um acontecimento muito triste para nossa cidade. Fica aqui o nosso abraço e nossas condolências. Esperamos que os culpados passem muito tempo na cadeia, pois foi uma covardia. Que Deus abençoe a todos.

