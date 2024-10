Vice de Ferraço presta condolências ao prefeito Victor Coelho após tragédia

Na tarde desta terça-feira Júnior Corrêa vice de Theodorico Ferraço prestou suas condolências ao prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Vitor Coelho e sua família após a trágica morte dos sogros do prefeito.

Em um pronunciamento por meio de suas redes sociais, o vice expressou solidariedade e destacou a gravidade do ocorrido, ressaltando que o momento é de união, amor e paz, além de agradecer às forças policiais pela rápida atuação.

Leia também: Assassinos de sogro e sogra do prefeito de Cachoeiro confessam crime

Ele também mencionou suas orações pela família, pedindo que Deus conforte os corações dos envolvidos.

Pronunciamento oficial:

O período político passou, chega de divergência, nós queremos agora só amor, só paz, as bênçãos de Deus, e está aqui minha solidariedade por esse evento trágico que ninguém deveria passar, ninguém deveria viver por isso, mas só Deus sabe seus planos, então que Ele possa confortar os corações de todos os familiares.

As forças policiais já pegaram os suspeitos, os envolvidos, mas eu quero deixar aqui minha solidariedade. Acabei de rezar o terço, que toda terça-feira eu rezo na catedral, e coloquei a alma dos sogros do senhor prefeito e toda a família para que Deus possa confortar todos eles.

Eu quero deixar aqui minhas condolências para o senhor prefeito Vitor Coelho e para toda sua família, da primeira-dama, a Keila, pelo falecimento trágico dos seus pais, do senhor Luiz e da dona Cacilda, que infelizmente nesse dia de hoje foram vítimas dessa tragédia.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.