Viana: concurso premia crianças e jovens com kits de desenho

A sexta-feira (18) ficou mais colorida na Prefeitura de Viana! Alunos da rede municipal de ensino compareceram no Palácio Paulo Fernandes Vianna para receber os prêmios pelas obras de arte desenvolvidas na 8ª edição do Concurso de Desenhos.

A competição, proposta pela Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA), em parceria com a Secretaria de Educação (SEMED), teve como o tema central em 2024 “Como preservar e recompor os ecossistemas?”. Ao todo, mais de mil obras foram enviadas e nove foram selecionadas em três categorias: Educação Infantil; Ensino Fundamental e Educação Especial.

“Ficamos felizes em ver duas secretarias trabalhando juntas para o bem de nossas crianças. O concurso de desenho se mantém em nossa grade escolar há muitos anos, e os resultados sempre são incríveis. As crianças se interessam, aprendem com o tema e acabam ensinando seus pais. É um ciclo do bem que transforma nossa sociedade, e este é o objetivo do projeto. Parabenizo todas as crianças. Cada obra de arte é mais linda que a outra”, discursou o prefeito em exercício Fabio Dias.

Vencedores

Matheus Vittor da Siva Santos, do CMEI Manoel Evêncio de Oliveira, ficou em 1º lugar na categoria Educação Infantil. Seguido pela coleguinha da escola Manuella Flor Ferreira da Silva e Pedro Henrique Rebonato, do CMEI Adélia de Oliveira Silva.

O campeão na categoria Ensino Fundamental foi João Claudio Sachetto Almeida, da EMEFCM João Natalício Alves Pereira. Em 2º lugar ficou Ryana do Nascimento Dutra e Caroline Queiroz Cândido em 3º, ambas da EMEF Orestes Souto Novaes.

João explicou os detalhes do seu desenho e toda sua complexidade. Segundo o jovem artista, sua obra de arte reflete o momento difícil que o mundo está passando com a situação das queimadas:

“No desenho, temos uma menina lendo um livro na floresta. Porém, havia um caco de vidro nessa floresta, e com o sol muito forte, os raios solares entraram em contato com o vidro, que refletiu na árvore, dando origem às chamas”, destacou João, aluno vencedor da categoria Ensino Fundamental.

Assim como os professores, a mãe de João, Vania Sachetto, comentou sobre o orgulho do filho e disse que não mede esforços para incentivar hábitos escolares na vida do jovem aluno.

“É muito emocionante! Sabemos o esforço dos professores em sala de aula, sempre buscando ensinar da melhor maneira possível. Além disso, meu filho gosta muito de estudar e desenhar. O passatempo dele em casa é desenhar, e ele sempre me pede cadernos quando o atual acaba. Eu o incentivo comprando os lápis de cor que ele gosta e o caderno que ele pede, porque sei que é uma prática saudável e educativa, que está gerando frutos. É um orgulho que não cabe no peito”, comentou a mãe, com um sorriso no rosto.

Davi Sacramento e Nycollas Campos Ferreira, da AMAES Viana, ficaram em 1º e 2º lugar, respectivamente, na categoria de Educação Especial. Heitor Costa Longa Reis, do APAE Viana ocupou a terceira posição. Todos foram premiados com um kit completo de desenho.

A exemplo de João, Nycollas também comentou as particularidades de sua obra-prima: “No meu desenho, mostro a casa dos animais, onde eles moravam felizes, em harmonia. De repente, as chamas chegaram, destruindo tudo, destruindo a vida. O verde da floresta se transformou em cinzas, prejudicando o ar que respiramos”, citou o jovem Nycollas.

O concurso reafirma o compromisso da Prefeitura de Viana em promover a educação ambiental, inspirando as novas gerações a refletirem sobre a importância da preservação dos ecossistemas. O talento revelado pelos estudantes promete um futuro mais consciente e engajado com as questões ambientais.